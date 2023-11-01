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Новая группа хакеров-вымогателей атакует российские компании

1:14
Экономика

Новую группу хакеров, которые шантажируют крупные компании, выявили эксперты Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T., сообщил 1 ноября «Коммерсантъ». Суммы «откупных» доходят до 1 млн долларов.

Новая группа хакеров-вымогателей атакует российские компании
Фото: ru.freepik.com

Преступная группа занимается шантажом и вымогательством крупных денежных сумм на обещание не публиковать украденные у компаний данные. 

«Также злоумышленники готовы платить инсайдерам в компаниях за компрометирующую информацию о работодателе и топ-менеджерах», - предупреждает российских бизнесменов издание.

По данным F.A.C.C.T., за период времени  с сентября по октябрь хакеры атаковали 11 российских предприятий. Сумма выкупа колебалась от 130 до 450 тысяч долларов. Но это не предел аппетитов преступной группировки.

У одного отечественного банка интернет-вымогатели требуют миллион долларов. В случае не выполнения требования преступники грозят опубликовать украденные данные объемом 120 тб.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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