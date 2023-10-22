Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" потребовала от нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" отказаться от чёрного золота из России.
По мнению болгарских активистов, от переработки нефти из России выигрывает только компания, а не конечный потребитель — граждане страны.
Ранее болгарский парламент принял документ, который позволил компании использовать в работе российскую нефть в порядке исключения.
Партия потребовала убрать "исключение" из постановления.
"Если депутаты поддержат предложение, то "Лукойл" должен будет прекратить обработку российской нефти на своём предприятии в течение семи дней", — пишет ТАСС.
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