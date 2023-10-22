Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын одного из основателей ХАМАС заявил, что Израиль не виноват в происходящем в Газе
Десантники РФ уничтожили из "Пламени" пехоту ВСУ на Артёмовском направлении: побросали убитых и раненых
Президент РСТ Уманский: бюджетно отдохнуть можно в Подмосковье, Краснодаре и Сочи
Соседи Пугачёвой из деревни Грязь заподозрили у неё проблемы со здоровьем: "Как она по сцене скачет?"
EFE: в Испании палестинцы захватили отель, предположительно принадлежащий бизнесмену из Израиля
В Днепропетровске утром 22 октября на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Глава Пентагона Остин: США развернут ПВО THAAD и ЗРК Patriot на Ближнем Востоке
Участникам СВО проиндексировали заработную плату
Американская журналистка Моррис о рейтинге Зеленского: самовлюблённому человеку невероятно обидно

В Болгарии потребовали от "Лукойла" прекратить перерабатывать российскую нефть

0:44
Экономика

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" потребовала от нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" отказаться от чёрного золота из России.

В Болгарии потребовали от "Лукойла" прекратить перерабатывать российскую нефть
Фото: m.fotostrana.ru

По мнению болгарских активистов, от переработки нефти из России выигрывает только компания, а не конечный потребитель — граждане страны.

Ранее болгарский парламент принял документ, который позволил компании использовать в работе российскую нефть в порядке исключения.

Партия потребовала убрать "исключение" из постановления.

"Если депутаты поддержат предложение, то "Лукойл" должен будет прекратить обработку российской нефти на своём предприятии в течение семи дней", — пишет ТАСС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Владимир Путин пообещал стабилизировать курс рубля без резких движений
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Последние материалы
EFE: в Испании палестинцы захватили отель, предположительно принадлежащий бизнесмену из Израиля
В Днепропетровске утром 22 октября на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Глава Пентагона Остин: США развернут ПВО THAAD и ЗРК Patriot на Ближнем Востоке
Участникам СВО проиндексировали заработную плату
Американская журналистка Моррис о рейтинге Зеленского: самовлюблённому человеку невероятно обидно
Востоковед Лукьянов: Иран занял позицию "взвешенного терпения" в израильско-палестинском конфликте
Минобороны: ВСУ совершили четыре попытки прорваться на Краснолиманском направлении
Экс-советник Пентагона Макгрегор: попытка США "облегчить бремя" для Израиля приведёт к Армагеддону
The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за опасений полномасштабной войны
Байден сообщил, что обсуждает с Израилем сроки начала операции в Газе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников