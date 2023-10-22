В Болгарии потребовали от "Лукойла" прекратить перерабатывать российскую нефть

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" потребовала от нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" отказаться от чёрного золота из России.

Фото: m.fotostrana.ru

По мнению болгарских активистов, от переработки нефти из России выигрывает только компания, а не конечный потребитель — граждане страны.

Ранее болгарский парламент принял документ, который позволил компании использовать в работе российскую нефть в порядке исключения.

Партия потребовала убрать "исключение" из постановления.

"Если депутаты поддержат предложение, то "Лукойл" должен будет прекратить обработку российской нефти на своём предприятии в течение семи дней", — пишет ТАСС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Владимир Путин пообещал стабилизировать курс рубля без резких движений