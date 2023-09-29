Болгария обвинила Россию в попытке замедлить темпы перехода страны к евро

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Министр финансов Болгарии Ассен Василев выразил обеспокоенность по поводу кампании по дискредитации, направленной против стратегии перехода Болгарии к евро. Он назвал сайты фейковых новостей, скоординированные хакерские атаки и политические партии, имеющие тесные связи с Россией, факторами, способствующими подрыву общественного доверия к плану перехода к евро. Несмотря на эти проблемы, болгарские власти по-прежнему привержены завершению процесса перехода на евро к 2025 году.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Министр Василев отметил, что пик кампании по дискредитации пришелся на лето 2023 года, и подчеркнул роль российской пропаганды в попытках сорвать усилия Болгарии по европейской интеграции. Он подчеркнул, что Россия стремится дестабилизировать подобные усилия в любой стране.

Одним из видных противников членства Болгарии в НАТО и перехода на евро является партия "Возрождение", которая активно выступает против создания базы НАТО в Ямболе и перехода к евро. Некоторые участники этих протестов даже вывесили российские флаги.

В апреле 2023 года опрос Евробарометра показал, что 67% болгарских респондентов считали, что страна не готова к переходу на евро, в то время как 27% придерживались противоположной точки зрения.

Болгарские власти также предприняли шаги по постепенному сокращению импорта российской нефти на нефтеперерабатывающий завод "Нефтехим Бургас", принадлежащий "Лукойлу". План состоит в том, чтобы сократить импорт до 80% к концу 2023 года и добиться полного запрета на импорт российской нефти к октябрю 2024 года. Это решение согласуется с санкциями ЕС, запрещающими импорт российской нефти морским путем для всех государств-членов ЕС до конца 2024 года.

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