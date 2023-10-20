На выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось свыше 1,7 тысячи фур

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В очередь на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза скопилась очередь из более чем 1,7 тысячи фур, передаёт РИА Новости. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Фото: https://i.pinimg.com

Наиболее загружена белорусско-литовская граница. Здесь стоят более 1560 грузовиков. Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии неоднократно отмечали, что контрольные службы сопредельных государств не соблюдают норм пропуска транспорта и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей.

Более того, в августе Литва временно закрыла два пограничных пункта на границе с Белоруссией с мотивацией "изменение геополитической ситуации" и "угроза национальной безопасности". Латвия в сентябре приостановила работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

На белорусско-польской границе в настоящее время открыты лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового. В сентябре замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин вообще призвал ЕС применить политику "закрытых границ" и полностью блокировать Белоруссию.

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