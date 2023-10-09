Экономист Кульбака предупредил о скачках курса рубля

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук Николай Кульбака предупредил о том, что наблюдается тенденция к резким колебаниям курса рубля. Об этом он сообщил порталу "Лента.ру".

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению экономиста, в настоящее время Россия не в состоянии укрепить национальную валюту. Он отметил, что намечается склонность к ослаблению рубля, поскольку страна получает меньше иностранной валюты от торговли, но в то же время она нуждается в этой валюте.

Экономист добавил, что конкурентоспособность российской экономики также оставляет желать лучшего.

Ранее, по данным торговой площадки, доллар на Московской бирже упал ниже отметки в 99 рублей, потеряв 3,5 рубля от максимального значения за день.

На момент 18:19 курс доллара опустился до 99,04, а затем к 18:21 немного поднялся — 99,07.

Ранее в тот же день доллар на Мосбирже опустился ниже ключевой отметки в 100 рублей, достигнув на 17:50 отметки 99,98 рубля. Курс евро также упал до 105,39 рубля, уменьшившись на 38 копеек.

Центробанк России установил официальный курс доллара на 10 октября на уровне 101,3598, евро — 107,0322, китайского юаня — 13,8926.

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