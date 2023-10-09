В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для части работающих пенсионеров

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России появилась инициатива вернуть индексацию пенсий для работающих в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и системе социального обслуживания пенсионеров. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили соответствующий законопроект, который направлен на восстановление выплат с 1 января 2024 года. В законопроекте указывается, что размер страховой пенсии будет индексирован в полном объеме с учётом актуальных на указанную дату данных о стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, сообщает URA. RU.

Фото: Openverse

"Проектируемые положения направлены на восстановление с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в указанных сферах, в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе говорится, что в России с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

"Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров, которые в силу низкого размера получаемой страховой пенсии, вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни. Как правило, уровень заработной платы таких пенсионеров также невысок. В первую очередь это касается пенсионеров, работающих в бюджетной сфере: образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания", — отметили парламентарии.

Один из авторов законопроекта, Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подчеркнул, что предложение о возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров в указанных сферах поможет решить кадровые проблемы. Он отметил, что данная инициатива направлена на стимулирование пенсионеров продолжать работу, что в свою очередь решит проблемы с кадровым голодом в указанных сферах.

Нилов также отметил, что ЛДПР выступает за возврат индексации пенсий для всех работающих пенсионеров, но в настоящий момент предпринимаются шаги постепенного восстановления, сосредотачиваясь на определенных категориях, упомянутых в законопроекте.

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