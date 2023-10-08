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Роскачество: онлайн-торговля алкоголем может стимулировать рост производства российского вина

2:01
Экономика

Легализация онлайн-продаж алкоголя может стать стимулом для развития российской виноделии, утверждает заместитель руководителя Елена Саратцева АНО "Российская система качества" (Роскачество).

Роскачество: онлайн-торговля алкоголем может стимулировать рост производства российского вина
Фото: Openverse

"Эта мера позволит дополнительно поднять продажи российских вин. То есть это может стать еще одним драйвером роста производства российских вин и интереса со стороны покупателей. Ведь регионы у нас потенциально в этом заинтересованы", — сказала она на форуме "Антиконтрафакт-2023".

Согласно словам Саратцевой, продажа вина может оказаться более сложным процессом из-за необходимости соблюдения требований в области прослеживаемости и акцизов, поскольку на каждом этапе потребуется внимательное считывание и верификация акцизов. Таким образом, возможны дополнительные трудности, подчеркнула она.

За онлайн-продажами алкоголя кроется возможность для небольших производителей обеспечивать доставку вина каждому заинтересованному потребителю с соблюдением необходимых условий, включая подходящую температуру, при условии наличия квалифицированного посредника, отметила Саратцева.

"Онлайн-продажа позволяет насытить алкоголем организации общественного питания в регионах, где вино не производится. Мы здесь, прежде всего, говорим о Сибирском федеральном округе. Сегодня если в населенном пункте не работает дистрибьютор, то население фактически не имеет возможности познакомиться с качественными российскими винами, вино туда не доезжает", — подчеркнула она.

Во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Министерства финансов Антон Силуанов объявил, что Министерство финансов России поддерживает идею онлайн-продаж алкоголя, однако окончательное решение в правительстве пока не принято. В настоящее время в России запрещена интернет-торговля алкоголем.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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