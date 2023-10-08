Роскачество: онлайн-торговля алкоголем может стимулировать рост производства российского вина

Легализация онлайн-продаж алкоголя может стать стимулом для развития российской виноделии, утверждает заместитель руководителя Елена Саратцева АНО "Российская система качества" (Роскачество).
"Эта мера позволит дополнительно поднять продажи российских вин. То есть это может стать еще одним драйвером роста производства российских вин и интереса со стороны покупателей. Ведь регионы у нас потенциально в этом заинтересованы", — сказала она на форуме "Антиконтрафакт-2023".
Согласно словам Саратцевой, продажа вина может оказаться более сложным процессом из-за необходимости соблюдения требований в области прослеживаемости и акцизов, поскольку на каждом этапе потребуется внимательное считывание и верификация акцизов. Таким образом, возможны дополнительные трудности, подчеркнула она.
За онлайн-продажами алкоголя кроется возможность для небольших производителей обеспечивать доставку вина каждому заинтересованному потребителю с соблюдением необходимых условий, включая подходящую температуру, при условии наличия квалифицированного посредника, отметила Саратцева.
"Онлайн-продажа позволяет насытить алкоголем организации общественного питания в регионах, где вино не производится. Мы здесь, прежде всего, говорим о Сибирском федеральном округе. Сегодня если в населенном пункте не работает дистрибьютор, то население фактически не имеет возможности познакомиться с качественными российскими винами, вино туда не доезжает", — подчеркнула она.
Во вторник на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Министерства финансов Антон Силуанов объявил, что Министерство финансов России поддерживает идею онлайн-продаж алкоголя, однако окончательное решение в правительстве пока не принято. В настоящее время в России запрещена интернет-торговля алкоголем.
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