Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Союзмультфильм" вырежет из названия сложную букву
Vanguardia: Киев не сможет вернуть Крым, у него даже нет такой цели
CGTN: неповиновение Глобального Юга застало США врасплох
Финансовый аналитик рассказал о выгодных способах хранения сбережений в валюте
Кабмин Польши спрогнозировал сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы
Капитан ВСУ призвал Зеленского снять камуфляж и надеть костюм с галстуком
Арестович* отреагировал на новость об объявлении его в розыск в России: "И вдруг"
Живущую в Израиле Пугачёву в случае смерти должны привезти в Москву
"Военная хроника": армия РФ нанесла контрудар на участке Работино — Вербовое

В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений

2:00
Экономика

Депутаты предложили ввести единую ставку социальных взносов, установленную в размере 30% от заработка. Cтало известно, что этот законопроект внесен в Государственную Думу 2 октября, и документ уже поступил в распоряжение редакции.

В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений
Фото: Wikipedia

Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия — за правду" и один из авторов законопроекта, обратил внимание на острую проблему дефицита внебюджетных фондов в России. По его мнению, эту проблему можно решить путём введения единой ставки социальных взносов в размере 30% в эти фонды, независимо от заработной платы работника.

Он также отметил, что действующая в России система использует регрессивную структуру тарифов, при этом ставка в размере 30% применяется к доходам до 1 917 000 рублей в год. Доходы, превышающие этот порог, облагаются более низкой ставкой в размере 15,1%. Миронов выступал против такого подхода, считая его несправедливым и неуместным. Он объяснил, что изначально эта система была введена для легализации неофициальных доходов. Со временем это стало для работодателей способом выплачивать сниженные социальные взносы при более высоких доходах, что было санкционировано государством.

Миронов подчеркнул, что проблема неофициальных доходов уже не стоит так остро, что требует принятия новых мер по решению вопроса дефицита внебюджетных средств. 28 сентября министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что правительство не намерено расширять прогрессивную шкалу подоходного налога с физических лиц или вносить какие-либо изменения в основные налоги. Он также заверил, что бюджетных ресурсов России будет достаточно для финансирования всех запланированных инициатив внутри страны, сообщают Известия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Минтруд - о введении единого тарифа и объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Последние материалы
Vanguardia: Киев не сможет вернуть Крым, у него даже нет такой цели
CGTN: неповиновение Глобального Юга застало США врасплох
Финансовый аналитик рассказал о выгодных способах хранения сбережений в валюте
Кабмин Польши спрогнозировал сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы
Капитан ВСУ призвал Зеленского снять камуфляж и надеть костюм с галстуком
В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений
Арестович* отреагировал на новость об объявлении его в розыск в России: "И вдруг"
Живущую в Израиле Пугачёву в случае смерти должны привезти в Москву
"Военная хроника": армия РФ нанесла контрудар на участке Работино — Вербовое
The Daily Telegraph: У Британии иссякли запасы вооружений для передаче Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников