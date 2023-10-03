В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты предложили ввести единую ставку социальных взносов, установленную в размере 30% от заработка. Cтало известно, что этот законопроект внесен в Государственную Думу 2 октября, и документ уже поступил в распоряжение редакции.

Фото: Wikipedia

Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия — за правду" и один из авторов законопроекта, обратил внимание на острую проблему дефицита внебюджетных фондов в России. По его мнению, эту проблему можно решить путём введения единой ставки социальных взносов в размере 30% в эти фонды, независимо от заработной платы работника.

Он также отметил, что действующая в России система использует регрессивную структуру тарифов, при этом ставка в размере 30% применяется к доходам до 1 917 000 рублей в год. Доходы, превышающие этот порог, облагаются более низкой ставкой в размере 15,1%. Миронов выступал против такого подхода, считая его несправедливым и неуместным. Он объяснил, что изначально эта система была введена для легализации неофициальных доходов. Со временем это стало для работодателей способом выплачивать сниженные социальные взносы при более высоких доходах, что было санкционировано государством.

Миронов подчеркнул, что проблема неофициальных доходов уже не стоит так остро, что требует принятия новых мер по решению вопроса дефицита внебюджетных средств. 28 сентября министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что правительство не намерено расширять прогрессивную шкалу подоходного налога с физических лиц или вносить какие-либо изменения в основные налоги. Он также заверил, что бюджетных ресурсов России будет достаточно для финансирования всех запланированных инициатив внутри страны, сообщают Известия.

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