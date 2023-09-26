В ближайшей перспективе Евросоюз не сможет полностью отказаться от поставок газа из России, включая сжиженный природный газ (СПГ), заявил Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС, в интервью РИА Новости.
Ранее было объявлено, что после существенного сокращения поставок газа по газопроводам, Европа начала увеличивать закупки российского СПГ морским путем.
Дипломат указал на то, что мировые поставки СПГ в основном осуществляются через долгосрочные контракты, и значительных свободных объёмов нет, и, скорее всего, они не появятся в ближайшие годы.
При этом Логвинов подчеркнул, что прогнозировать, как пройдет отопительный сезон в Евросоюзе, непросто. Это зависит от множества факторов, таких как погода зимой, ситуация на конкурирующих региональных рынках потребления природного газа (в частности, азиатских), стабильность поставок со стороны поставщиков ЕС и работа местных электростанций, включая "зелёную" энергию.
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