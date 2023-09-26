Дипломат Логвинов рассказал о перспективах ЕС в отказе от российского газа: полностью не получится

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшей перспективе Евросоюз не сможет полностью отказаться от поставок газа из России, включая сжиженный природный газ (СПГ), заявил Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС, в интервью РИА Новости.

Фото: Openverse

Ранее было объявлено, что после существенного сокращения поставок газа по газопроводам, Европа начала увеличивать закупки российского СПГ морским путем.

Дипломат указал на то, что мировые поставки СПГ в основном осуществляются через долгосрочные контракты, и значительных свободных объёмов нет, и, скорее всего, они не появятся в ближайшие годы.

При этом Логвинов подчеркнул, что прогнозировать, как пройдет отопительный сезон в Евросоюзе, непросто. Это зависит от множества факторов, таких как погода зимой, ситуация на конкурирующих региональных рынках потребления природного газа (в частности, азиатских), стабильность поставок со стороны поставщиков ЕС и работа местных электростанций, включая "зелёную" энергию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.