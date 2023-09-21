Турция проведет переговоры с Катаром о поставках 1 млн тонн зерна из России

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция активно занимается организацией поставок 1 миллиона тонн российского зерна в Африку и планирует обсудить этот вопрос с Катаром, который предоставит финансовую поддержку для этого процесса.

Фото: openverse.org

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ, дав комментарий в Нью-Йорке.

"Россия будет экспортировать 1 миллион тонн зерна в Африку. Мы считаем, что этот объем можно увеличить, при условии тщательного контроля. Президент Путин предложил вовлечь Катар в этот процесс и предложил переработать это зерно в муку с участием Катара. Но мы не рассматриваем поставки в Европу. Намерены направить это зерно бесплатно в нуждающиеся африканские страны. В настоящее время мы активно работаем над этим вопросом и планируем обсудить его с представителями Катара, чтобы продвигаться в этом направлении", — приводятся слова Эрдогана в государственном агентстве Anadolu Ajans.

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