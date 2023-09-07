Посол России показал банкноту в 100 БРИКС

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол России в Южноафриканской Республике Илья Рогачев встретился с послом ОАЭ Махашем Саидом Аль Хамели в Претории и вручил ему банкноту в 100 БРИКС, символизирующую сотрудничество стран объединения БРИКС, пишет иранское агентство Irna.

Фото: архив

Этот жест Рогачева был совершен в честь присоединения ближневосточного государства к БРИКС. Стоит отметить, что данную банкноту произвели в России. Одна сторона купюры украшена флагами пяти стран-членов БРИКС, в то время как на другой стороне изображены символы стран, выражающие намерение вступить в данное экономическое объединение.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, Михаил Делягин, выразил мнение о том, что к 2025 году США потеряют свою доминирующую позицию в мировой экономике. Он также подчеркнул, что создание общей валюты для стран БРИКС может ускорить деградацию доллара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.