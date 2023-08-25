США тайно ослабили санкции против Ирана

После длительных секретных дипломатических переговоров санкции США в отношении иранской нефти, введённые бывшим американским президентом Дональдом Трампом, были ослаблены, сообщает издание Bloomberg.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Согласно информации, несмотря на то что Соединенные Штаты продолжают запрещать поставки иранской нефти в Южную Корею, Японию и Евросоюз, они не препятствуют увеличению торговли между Ираном и Китаем.

Это решение связано с желанием администрации Белого дома контролировать глобальные цены на нефть, так как расширение экспорта нефти из Ирана приводит к увеличению предложения сырья на мировом рынке и, следовательно, к снижению его стоимости, отмечают аналитики.

Ранее мы писали, что Иран планирует запустить два космических спутника в текущем году.

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