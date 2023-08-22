Тимати хочет приобрести сеть Domino’s Pizza в России

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, заявил о своей заинтересованности в совместной покупке сети пиццерий Domino's Pizza в России, в партнерстве с ресторатором Антоном Пинским, пишет ТАСС.

Фото: "Timati performance" by Amnesia - Ibiza is licensed under CC BY 2.0.

Юнусов объявил о своем намерении из-за предстоящего ухода из страны и банкротства сети Domino's Pizza. В своем сообщении он призвал руководство компании связаться с ним и обсудить возможность совместной покупки сети, после чего они планируют провести ребрендинг.

Стоит отметить, что Юнусов и Пинский уже имеют опыт успешного перезапуска бизнеса компании, покинувшей Россию. В прошлом году они совместно с компанией "Синдика" приобрели активы американской сети кофеен Starbucks после того, как та покинула российский рынок.

Сегодня стало известно, что DP Eurasia, главный франчайзи сети Domino's Pizza в странах, включая Турцию, Россию, Азербайджан и Грузию, планирует подать заявление о банкротстве своего дочернего предприятия DP Russia. Компания объявила о сложной ситуации на российском рынке и остановке попыток продажи своего бизнеса в России.

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