Тимати хочет приобрести сеть Domino’s Pizza в России

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, заявил о своей заинтересованности в совместной покупке сети пиццерий Domino's Pizza в России, в партнерстве с ресторатором Антоном Пинским, пишет ТАСС.

Фото: "Timati performance" by Amnesia - Ibiza is licensed under CC BY 2.0.