В МИД РФ заявили, что ЕАЭС успешно справляется с санкциями

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Министерстве иностранных дел заявили, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно справляется с ограничительными мерами, наложенными на Россию и Белоруссию со стороны западных стран. Начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран Содружества Независимых Государств МИД России, Александр Старков, подчеркнул, что ЕАЭС эффективно противостоит санкциям, введенным против России и Белоруссии, и отвечает на санкционное давление.

Фото: Официальный сайт МИД РФ

"Объединение совместно им достаточно успешно противостоит. При этом все это осуществляется в рамках правового поля. Нет речи об обходе санкций, есть возможность именно минимизировать их негативные последствия, в том числе для наших союзников по объединению", — пояснил Старков.

Он также добавил, что экономический рост ВВП участников ЕАЭС остается на приемлемом уровне, несмотря на трудности в экономической сфере, которые наблюдались в последние годы. Старков подчеркнул, что благодаря усилиям союза было создано значительное количество новых предприятий, а объем взаимных инвестиций достиг уровня $16 миллиардов.

Западные государства ввели обширные санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине в начале 2022 года. Европейский союз уже внес 11 пакетов ограничительных мер. Белоруссия также ощутила частичное воздействие этих ограничений.

Важно отметить, что западные СМИ неоднократно отмечали, что российская экономика не только выдержала данное давление, но и начала постепенно восстанавливаться.

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