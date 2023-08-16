В Крыму открылось представительство банка, специализирующегося на автокредитах

Филиал Сбербанка, известный как "Драйв Клик Банк", специализирующийся на предоставлении автокредитов, открыл свое представительство в Симферополе. В этом банке клиенты имеют возможность оформить займ на приобретение новых автомобилей марок Lada, Chery, Exeed, "Москвич", а также на подержанные транспортные средства. Эту информацию сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Дочерний банк Сбербанка "Драйв Клик Банк", который специализируется на автокредитовании, открыл региональное представительство в Симферополе. Теперь жители Крыма могут приобрести автомобиль в кредит в дилерских центрах, в том числе по совместным программам с автобрендами по ставке от 0,01% годовых", — сказано в сообщении представителей банка.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, спрос на автокредитование наблюдается по всей России.

"На полуострове, как и на материковой части страны, теперь можно будет воспользоваться всеми действующими программами с популярными брендами машин, в том числе и для приобретения электромобилей", — говорится в пресс-релизе.

Перечень брендов, доступных для автокредитования, будет расширяться.

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