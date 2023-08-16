Статистики официально объявили о входе экономики Нидерландов в рецессию

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во втором квартале этого года экономика Нидерландов сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим управлением Нидерландов, первые признаки экономического спада были очевидны в первом квартале, что официально ознаменовало вступление страны в рецессию.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале текущего года снизился на 0,4%. По данным организации, экономический спад во втором квартале в первую очередь можно объяснить снижением торгового баланса и сокращением потребления домашних хозяйств.

Питер Хейн ван Маллиген, главный экономист бюро, подчеркнул, что эта рецессия не вписывается в традиционную схему массовых банкротств предприятий и масштабных потерь рабочих мест. В интервью телеканалу NOS он заявил:

"Число банкротств остается относительно низким, и рынок труда не сталкивается с серьёзными проблемами. Доступность рабочих мест по-прежнему опережает безработицу". "Таким образом, преждевременно предполагать, что Нидерланды сталкиваются с надвигающимся экономическим коллапсом. Скорее, это означает фазу застоя".

Ван Маллиген продолжил: "Даже незначительная рецессия может оказать некоторое положительное влияние на экономику. Если давление на рынке труда немного ослабнет, компаниям, возможно, будет легче найти подходящих сотрудников".

Он заключил: "Мы обладаем достаточной устойчивостью, чтобы пережить небольшой экономический спад".

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