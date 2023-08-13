Xiaomi запретила устанавливать Telegram на свои телефоны

Xiaomi, ведущий производитель мобильных устройств, начал внедрять ограничения на установку Telegram на своих устройствах в Китае. Для реализации этой меры используется встроенная функция операционной системы MIUI 13.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Одной из важнейших нововведений операционной системы MIUI 13 стала функция безопасности, предназначенная для борьбы с вредоносными программами и мошенничеством. В прошлом году она была представлена как инструмент, способствующий обеспечению безопасной среды использования мобильных устройств. Однако последние события показывают, что эта функция может быть использована и для ограничения доступа к определенным приложениям.

Как только пользователь пытается установить Telegram на устройство с операционной системой MIUI 13, ему выводится специальное сообщение. В этом сообщении говорится, что приложение "не прошло проверку безопасности Xiaomi" и может представлять угрозу для устройства. Это ограничение может вызвать беспокойство среди пользователей, которые регулярно используют Telegram для связи и обмена информацией.

Несмотря на это ограничение, существует предположение, что оно не будет распространяться на международные версии MIUI 13, установленные на смартфонах, официально экспортируемых из Китая. Это может быть хорошей новостью для тех, кто использует международные версии Xiaomi и зависит от Telegram в своей повседневной деятельности.

Однако остается вопрос о том, как будут вести себя телефоны, которые заказываются напрямую у китайских продавцов. В таких случаях пользователи могут столкнуться с ограничениями при попытке установки Telegram на устройства с MIUI 13.

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