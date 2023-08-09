Важным событием стало заявление первого заместителя председателя Центрального банка РФ Ольги Скоробогатовой на пресс-конференции в ТАСС о том, что материальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц начнутся 15 августа.
Тщательная подготовка, предшествовавшая началу реальных операций, завершилась пилотным запуском, намеченным на 15 августа. Скоробогатова подчеркнула, что этот пилотный этап будет направлен в первую очередь на тщательное тестирование динамических операций. К ним относятся такие операции, как создание кошельков в цифровых рублях для банков, а также переводы и платежи в цифровых рублях между клиентами — как физическими, так и юридическими лицами. Она подчеркнула, что начало пилота — дело нескольких дней.
Все 13 банков, выразивших заинтересованность в участии в тестировании цифрового рубля, провели тщательную подготовительную работу. Их активное участие в эксперименте начнется 15 августа, что подтвердил первый заместитель председателя Центрального банка РФ.
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