Bloomberg: выход России из зерновой сделки нанёс Киеву болезненный удар

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение России выйти из зерновой сделки сослужило плохую службу Украине, потому что теперь она не может заниматься продажами своего зерна в прежних, впечатляющих объёмах. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: РБК

В итоге украинские фермеры несут большие убытки.

"Возможности фермеров сужаются по мере того, как бизнес становится все более убыточным", — сказано в статье.

Теперь у Киева появилась новая проблема, связанная с хранением зерна, которого становится всё больше по мере сбора урожая. Перевозить украинское зерно по альтернативному придунайскому маршруту невыгодно — логистика получается дорогой, а объёмы, которые можно здесь транспортировать, невелики.

Проблема приобретает серьёзный характер, учитывая действующий до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины на территорию Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Польши. Теперь на фоне невозможности перевозить зерно по Чёрному морю его поставки могут быть ограничены до конца 2024 года.

В итоге Киев лишается значительной части своего дохода, пишет автор.

"При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой и количество урожая, заработать на нем будет невозможно", — цитирует агентства слова гендиректора HarvEast Дмитрия Скорнякова.

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