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Эрдоган заявил о необходимости возобновления зерновой сделки

2:00
Мир

Президент Турции Тайип Эрдоган уверен в том, что сотрудничество в сфере зерновой торговли должно возобновиться незамедлительно. В ходе телефонного разговора с российским лидером, Владимиром Путиным, он подчеркнул важность долгосрочного функционирования черноморской инициативы для обоих стран. Эрдоган неоднократно высказывался о том, что заморозка зерновых соглашений наносит ущерб странам с низким уровнем дохода.

Эрдоган заявил о необходимости возобновления зерновой сделки
Фото: www.trend.az

Важность черноморской инициативы для Турции и России обусловлена не только экономическими соображениями, но и стремлением к сотрудничеству между странами. Зерновая сделка, согласно Эрдогану, играет роль "моста мира", способного укрепить взаимоотношения и повысить процветание народов обеих государств.

После приостановки черноморской инициативы, цены на зерно увеличились на 15%. Этот факт становится одним из основных аргументов президента Турции в поддержку возобновления сделки. Он обратил внимание на то, что в период активной реализации соглашения, цены снизились на 23%. Такие цифры говорят сами за себя: зерновая сделка способна стимулировать рост экономики и обеспечивать стабильность на рынке продовольствия.

Возобновление зерновой сделки откроет новые перспективы для развития и сотрудничества. Турция, стремящаяся улучшить свою экономическую ситуацию, видит в этой сделке возможность поддержать страны с низким уровнем дохода, содействуя развитию и сокращению социально-экономических различий.

Со стороны России, президент Владимир Путин подчеркивал готовность возобновить зерновую сделку при выполнении всех оговоренных условий. Диалог и взаимопонимание между странами играют ключевую роль в достижении соглашений, способствуя стабильности на мировом рынке зерна и укрепляя дружественные связи между народами.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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