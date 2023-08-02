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Банк ВТБ планирует выдать 1,3 трлн рублей ипотеки в 2023 году

2:35
Экономика

В текущем году ВТБ собирается установить новый рекорд по объёму продаж и предоставить своим клиентам более 1,3 трлн рублей на покупку недвижимости. Этот результат превысит прошлогодние показатели на 37% и исторический рекорд 2021 года на 11%. Об этом информировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Банк ВТБ планирует выдать 1,3 трлн рублей ипотеки в 2023 году
Фото: официальная страница ВТБ в facebook

Анатолий Печатников отметил, что с начала текущего года клиенты ВТБ уже заключили около 135 тыс. ипотечных сделок на общую сумму более 675 млрд рублей. В июле банк оформил 24,6 тыс. кредитов на приобретение жилья на сумму 123 млрд рублей. Этот показатель превысил аналогичные данные за тот же период прошлого года на треть.

По словам Анатолия Печатникова, ситуация с просроченной задолженностью остаётся стабильной как для банков, так и для финансовой системы в целом. Он подчеркнул, что на рынке нет перегрева, и уровень просроченной задолженности остаётся в норме.

Во втором полугодии ВТБ ожидает, что спрос на ипотечные кредиты будет продолжать смещаться в сторону вторичного жилья. По итогам семи месяцев текущего года доля выдач кредитов в рамках стандартных программ, где заемщики в основном покупают готовое жилье, составила 51%. В начале года этот показатель составлял 48%.

ВТБ также отмечает снижение среднего размера жилищного кредита, который сократился до 5 млн рублей.

Анатолий Печатников уточнил, что ВТБ планирует запустить во втором полугодии новую программу льготной "Арктической ипотеки" в таких регионах, как Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также частично в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области.

Он отметил, что уже сейчас клиенты в регионах проявляют интерес к данной программе и интересуются возможными датами запуска. ВТБ рассчитывает стать банком-драйвером этого нового проекта, как это было сделано с Дальневосточной ипотекой. Целью ВТБ является оформление каждой четвёртой "арктической" ипотеки именно в их банке.

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Ипотека в 2023 году без первоначального взноса — в чем подвох?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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