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Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти после четырёхдневного снижения

2:51
Экономика

Биржевые цены на бензин "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России после четырёхдневного снижения вновь начали расти. Такое развитие событий следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). 

Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти после четырёхдневного снижения
Фото: https://www.westerndriver.com/

Рост цен на бензин

Цена на бензин марки Аи-92 только за один день выросла на 0,5% и достигла 60 818 руб. за тонну. В то же время бензин Аи-95 подорожал на 0,15% и составил 66 238 руб. за тонну. Интересно, что последние четыре дня цены на эти виды топлива снижались после заявлений вице-премьера РФ А. В. Новака, Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о ситуации на топливном рынке.

Колебания цен на дизельное и другие виды топлива

Дизельное топливо также заметно подорожало — на 1,31% и достигло 56 629 руб. за тонну. Цена топочного мазута выросла на 6,68% и достигла 29 719 руб. за тонну, а топливо для реактивных двигателей снизилось на 3,88% и составило 64 612 руб. за тонну.

Цены на сжиженный газ

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) увеличилась на 3,11% и достигла 20 726 руб. за тонну. Однако в Уральском и Сибирском регионах, где расположены основные производители СУГ, цена на этот вид топлива снизилась на 4,64% и составила 15 343 руб. за тонну.

Меры правительства

В связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов Александр Новак поддержал предложение Минэнерго об ограничении числа экспортеров бензина.

Он также поручил властям продолжить работу по увеличению предложения топлива на внутреннем рынке. Этот шаг был предпринят после заявления Минэнерго о намерении пресечь "серые" схемы экспорта бензина.

В настоящее время министерство рассматривает возможность составления списка экспортёров топлива, что может привести к ограничению их количества. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство проект постановления, предлагающий увеличить нормы продажи бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт, до 13% и 9,5% соответственно.

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РОССИЯ: ЦЕНА БЕНЗИНА АИ-92 И АИ-95 РЕКОРДНО ВЫРОСЛА
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти после четырёхдневного снижения
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