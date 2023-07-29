Шведская экономика сократилась больше, чем ожидалось

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официальная статистика, опубликованная 28 июля, показала, что шведская экономика сократилась больше, чем ожидалось, во втором квартале, причиной чего стало падение экспорта из страны. По предварительным данным Шведского статистического управления, в период с апреля по июнь текущего года, экономика Швеции сократилась на 1,5 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Этот показатель значительно превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 0,5 процента.

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Вята Маттиас Каина, экономист Шведского статистического управления, отметил, что существует несколько причин для снижения экономики, и одним из факторов в последнем месяце квартала было сокращение экспорта товаров. В июне валовой внутренний продукт Швеции оказался на 3,6 процента ниже уровня годичной давности.

В сравнении со вторым кварталом 2022 года, ВВП страны сократился на 2,4 процента за период с апреля по июнь текущего года. Однако, несмотря на снижение, крупнейшая экономика Северной Европы избежала технической рецессии, так как в первом квартале текущего года она показала рост на 0,6 процента после сокращения на 0,2 процента в четвертом квартале 2022 года.

Окончательные данные по ВВП за второй квартал должны быть опубликованы 29 августа, что позволит более точно оценить экономическую ситуацию в стране.

Следует отметить, что шведский Центральный банк, Риксбанк, несколько раз повышал ключевую процентную ставку, так как страна борется с устойчивой инфляцией. Это является одним из мер, принимаемых для стабилизации экономической ситуации в Швеции.