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Шведская экономика сократилась больше, чем ожидалось

1:59
Экономика

Официальная статистика, опубликованная 28 июля, показала, что шведская экономика сократилась больше, чем ожидалось, во втором квартале, причиной чего стало падение экспорта из страны. По предварительным данным Шведского статистического управления, в период с апреля по июнь текущего года, экономика Швеции сократилась на 1,5 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Этот показатель значительно превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 0,5 процента.

Шведская экономика сократилась больше, чем ожидалось
Фото: архив

Вята Маттиас Каина, экономист Шведского статистического управления, отметил, что существует несколько причин для снижения экономики, и одним из факторов в последнем месяце квартала было сокращение экспорта товаров. В июне валовой внутренний продукт Швеции оказался на 3,6 процента ниже уровня годичной давности.

В сравнении со вторым кварталом 2022 года, ВВП страны сократился на 2,4 процента за период с апреля по июнь текущего года. Однако, несмотря на снижение, крупнейшая экономика Северной Европы избежала технической рецессии, так как в первом квартале текущего года она показала рост на 0,6 процента после сокращения на 0,2 процента в четвертом квартале 2022 года.

Окончательные данные по ВВП за второй квартал должны быть опубликованы 29 августа, что позволит более точно оценить экономическую ситуацию в стране.

Следует отметить, что шведский Центральный банк, Риксбанк, несколько раз повышал ключевую процентную ставку, так как страна борется с устойчивой инфляцией. Это является одним из мер, принимаемых для стабилизации экономической ситуации в Швеции.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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