ВТБ повысит ставку по ипотеке с 1 августа

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале банка, с 1 августа ВТБ увеличит ставки по ипотеке на 0,9 процентных пункта. Теперь минимальная ставка составит 11,6% годовых.

Фото: официальная страница ВТБ в facebook

Повышение ставок коснется жилищных кредитов по собственным программам банка.

Важно отметить, что условия будут одинаковыми как для готового, так и для строящегося жилья, а также для рефинансирования. Однако ставки по льготным программам ипотеки, потребительским кредитам и автозаймам останутся без изменений, как указано в сообщении.

Причиной такого решения стало повышение ключевой ставки Центрального банка на 1 процентный пункт, достигнув отметки 8,5% годовых. Как подчеркнули представители ВТБ, данное изменение является неизбежной реакцией на действия других кредитных организаций. Вероятность того, что другие банки также увеличат ипотечные ставки, очень высока.

Накануне стало известно о повышении ставок по жилищным кредитам также в других банках, таких как "Газпромбанк", "Уралсиб" и "Росбанк". Это свидетельствует о том, что все кредитные учреждения реагируют на изменения ключевой ставки Центрального банка.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку финансового холдинга "БКС Мир инвестиций" и кандидат экономических наук, предоставил разъяснение по данному вопросу в интервью "Газете.Ru". Он отметил, что когда ключевая ставка увеличивается, банки подстраиваются и повышают ставки по кредитам и вкладам на 1 процентный пункт или чуть выше.

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