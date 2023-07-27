Недавнее заявление из Ирака свидетельствует о позитивных изменениях для местных банков, поскольку они больше не будут подвергаться штрафным санкциям со стороны Федеральной резервной системы США.
Глава Центрального банка Ирака выразил надежду, что ФРС воздержится от введения ограничений в отношении большего числа кредиторов, осуществляющих операции в долларах.
На прошлой неделе действия ФРС США в отношении 14 иракских кредиторов привели к значительному падению стоимости динара на неофициальном рынке, которая достигла 1570 динаров за доллар, что примерно на 17% ниже официального курса, составляющего около 1300 динаров.
По мнению Wall Street Journal, действия ФРС США были обусловлены стремлением противостоять утечке долларов в Иран и другие ближневосточные страны, находящиеся под американскими санкциями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.