Центральный банк Ирака надеется на отмену штрафов ФРС США

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавнее заявление из Ирака свидетельствует о позитивных изменениях для местных банков, поскольку они больше не будут подвергаться штрафным санкциям со стороны Федеральной резервной системы США.

Фото: фейсбук

Глава Центрального банка Ирака выразил надежду, что ФРС воздержится от введения ограничений в отношении большего числа кредиторов, осуществляющих операции в долларах.

На прошлой неделе действия ФРС США в отношении 14 иракских кредиторов привели к значительному падению стоимости динара на неофициальном рынке, которая достигла 1570 динаров за доллар, что примерно на 17% ниже официального курса, составляющего около 1300 динаров.

По мнению Wall Street Journal, действия ФРС США были обусловлены стремлением противостоять утечке долларов в Иран и другие ближневосточные страны, находящиеся под американскими санкциями.

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