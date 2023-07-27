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Сразу три крупных банка России подняли ставки по ипотеке

1:05
Экономика

Три крупных банка — Газпромбанк, Росбанк и Уралсиб подняли процентную ставку по ипотеке и ухудшили условия для заемщиков, сообщает РБК.

Сразу три крупных банка России подняли ставки по ипотеке
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

После повышения ЦБ ключевой процентной ставки до 8,5%, крупнейшие банки России начали повышать ставки по ипотечному кредитованию.

По сообщениям источника, Газпромбанк и Росбанк ухудшили условия для заемщика и повысили ставку на 0,5 п.п., теперь она составляет 12,5%.

Директор департамента ипотечных продуктов Вадим Мамонов рассказал, что актуальная ставка на ипотечное кредитование на новостройку и вторичное жилье составляет 12,15%. Также он уточнил, что льготные ставки по ипотекам все еще продолжают работать.

Банк Уралсиб тоже поднял ставку, но только на 0,2-0,3 п.п. 

 

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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