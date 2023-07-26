В России возросло производство золота на 9,5%

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2023 г. производство золота в России заметно выросло: на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и на 21,7% по сравнению с маем того же года, говорится в официальных данных Росстата. Более того, в первом полугодии 2023 года производство золота выросло на впечатляющие 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такой рост производства драгоценных металлов свидетельствует о расцвете металлургической промышленности в стране, сообщает ТАСС.

Фото: ya.ru

Рост производства золота в июне 2023 года

В июне 2023 г. производство основных драгоценных металлов в России также продемонстрировало заметный рост — на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, производство первичного алюминия увеличилось на 3,3% по сравнению с июнем 2022 года и на 4,3% по сравнению с маем 2023 года. За кумулятивный период с января по июнь 2023 года производство алюминия существенно выросло — на 7,5%. Хотя Росстат не приводит абсолютных цифр, процентный рост свидетельствует об устойчивом развитии металлургической отрасли.

Общий рост металлургической промышленности

В целом металлургический сектор России в июне 2023 года продемонстрировал впечатляющие темпы роста. В годовом исчислении рост составил заметные 8,6%, что свидетельствует о повышении темпов развития отрасли. Кроме того, по сравнению с маем 2023 года рост составил 0,6%, что еще раз подтверждает устойчивое развитие металлургической отрасли в стране.

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