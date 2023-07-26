Промышленность Германии меняет курс из-за высыхания Рейна

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Участие немецкой промышленности в транспортировке грузов сталкивается с новыми вызовами из-за учащихся низких уровней воды на Рейне, что наносит ущерб крупнейшей экономике Европы.

Фото: flickr.com/ archer10

Рейн, протяженностью 1230 км, известен своими туристическими маршрутами и является ключевой коммерческой артерией для 80% внутренних перевозок товаров немецкой экономики, включая сырую нефть и природный газ.

Однако в последние годы река сталкивается с периодами маловодья, в результате чего грузовые суда не могут плыть с полной загрузкой, что приводит к уменьшению объемов перевозки. Критическая точка прохода барж в Каубе испытывает особенно сложности из-за низкого уровня воды, что ограничивает способность судов перевозить товары.

Прошлый год показал резкий спад перевозки грузов по реке на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, что является самым низким показателем с воссоединения Германии. Изменение климата и продолжающиеся периоды низких уровней воды приводят к серьезным проблемам для многих компаний, включая Covestro и BASF, которые зависят от транспортировки химических продуктов и сырья через Рейн.

Для противодействия этим вызовам, компания Covestro фрахтует маловодные баржи, способные доставлять грузы клиентам даже при крайне низких уровнях воды. Такой подход позволяет обеспечить нормальную транспортировку даже в условиях ограниченной глубины реки.

Концерн BASF также принимает меры и использует маловодное судно для снабжения своего транспортного узла в Людвигсхафене. Такие инновационные методы становятся жизненно важными, особенно когда речь идет о транспортировке легковоспламеняющихся и токсичных химикатов.

Традиционные баржи, в свою очередь, вынуждены сократить свои грузы в два раза из-за низких уровней воды, что представляет существенные ограничения для судоходства по реке, как отмечает судоходный кооператив DTG. Эти сложности могут негативно повлиять на производственные операции и доставку товаров, и поэтому компании активно ищут альтернативные способы доставки в условиях ухудшающейся ситуации с водным транспортом на Рейне.