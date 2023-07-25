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Севастополь получит более 540 млн рублей на поддержку туротрасли

1:56
Экономика

В рамках нацпроекта правительство РФ намерено выделить более 540 млн рублей для поддержки туристической отрасли в Севастополе. Эту информацию сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, и пресс-служба подтвердила его слова. В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым Чернышенко обсудил важные вопросы развития туризма в регионе и рассмотрел меры поддержки, предоставляемые городу.

Севастополь получит более 540 млн рублей на поддержку туротрасли
Фото: Вадим Савицкий

"В предыдущем году Севастополь уже получал поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства," и в 2023 году она значительно увеличилась. На эти цели из бюджета на текущий год выделено дополнительно более 540 млн рублей. Я уверен, что весь туристический потенциал Севастополя будет сохранен и продолжит развиваться", — заявил Чернышенко.

Он также отметил, что по состоянию на вторую половину июля туристический поток в Севастополе составил 114 тыс. человек, хотя загрузка гостиниц немного снизилась по сравнению с прошлым годом.

"Системная государственная поддержка поможет и дальше развивать туристический потенциал как Крыма, так и Севастополя, предоставляя гражданам России доступные и комфортные условия для отдыха", — добавил Чернышенко.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров объявил о выделении более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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