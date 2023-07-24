Президент России подписал закон о внедрении цифрового рубля

Владимир Путин официально подписал закон о введении цифрового рубля и создании соответствующей электронной площадки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: mosregtoday.ru

Цифровой рубль представляет собой дополнительную форму российской национальной валюты, которая будет выпускаться наряду с существующими наличной и безналичной формами. Таким образом, российский рубль теперь будет иметь три формы: наличную, безналичную и цифровую.

Операции с новым денежным форматом могут осуществляться через специализированную информационную систему — платформу "Цифровой рубль", оператором которой, в соответствии с законом, назначен Банк России. Закон, за некоторыми исключениями, вступит в силу 1 августа 2023 года.

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