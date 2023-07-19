Марков высказался о назначении директором компании "Данон" племянника Рамзана Кадырова

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политолог Сергей Марков назвал правильным решение направлять доходы компании "Данон" на подготовку чеченских бойцов для СВО.

Фото: Fotodom.ru

Марков напомнил, что компания "Данон" является крупным производителем молочной продукции в России с доходом 200 миллиардов рублей в год.

"В России шок и трепет от решения сделать племянника Рамзана Кадырова директором компании Данон Россия", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что Владимир Путин ввёл внешнее управление компании, чтобы она могла продолжать работать, теперь под руководством племянника Рамзана Кадырова.

"Теперь доходы всё ещё французской "Данон Россия" пойдут на подготовку чеченских бойцов для СВО? Это было бы правильное решение", — выразил своё мнение политолог.

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