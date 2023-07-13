Многие аналитики предупреждают, что рост доллара и евро неизбежно повлечёт за собой увеличение стоимости бытовой техники в российских магазинах.
Однако при внимательном изучении ассортимента различных видов бытовой техники в магазинах отдельно взятого города — Белгорода — можно заметить, что цены на неё изменились незначительно, пишет bel.ru.
На отдельные позиции холодильников и стиральных машин цены увеличились на 1-2 тысячи рублей, на другие остались без изменений, а на некоторые товары цены даже снизились.
Некоторые эксперты уверены, что обольщаться пока не стоит, потому что массовое подорожание техники начнётся лишь в августе.
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