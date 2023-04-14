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Экономист Масленников: перспективы цен на рынке бытовой техники в России являются неопределёнными

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Экономика

На фоне ослабления рубля бытовая техника в РФ подорожала в цене на 8-10%. Перспективы цен в дальнейшем можно назвать неопределёнными, считает политолог и экономист Никита Масленников.

Экономист Масленников: перспективы цен на рынке бытовой техники в России являются неопределёнными

"С одной стороны, рубль будет чуть-чуть укрепляться, и мы увидим его в коридоре 75-80 рублей за доллар, но он может попеременно уходить и в другой коридор — 80-85 рублей за доллар. Видимо, до конца первого полугодия будет такая картина", — сказал эксперт в беседе с Радио 1.

Он полагает, что рубль будет слабее, чем в прошлом году. Те цены, которые выросли на 10%, на этом уровне и останутся. Но это будет зависеть от доллара. Если он будет стоить 85 рублей, то будет ещё один скачок цен, резюмировал Масленников.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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