В Норвегии объявили войну "плохой русской рыбе"

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Норвегии сейчас наблюдается проблема, связанная с появлением горбуши в местных реках, которую часто называют "плохой русской рыбой". Общество беспокоится, так как считается, что горбуша мешает благородной семге нереститься, а также отравляет водоемы после смерти. В России, напротив, рыбаки с нетерпением ожидают горбушу для нереста, но ее здесь не наблюдается.

Фото: Сбермегамаркет

Проблема, которая возникает в норвежском рыболовном сообществе каждые два года, была освещена изданием Barents Observer. Видеосюжет, опубликованный им, рассказывает о проблеме нереста "русской горбуши" в реках Норвегии, сообщает newizv.ru.

"Мы объявили войну этому инвазивному виду — главному врагу норвежских рыбаков. Речь идет о горбуше, или так называемом русском лососе. Этим летом на севере Норвегии рыбаки ловят ее в больших количествах. Но эта рыба не принадлежит местной фауне", — говорится в сюжете. — В России горбуша является ценным ресурсом. Однако, пересекая границу, она заполняет реки Норвегии. Здесь она не приветствуется, так как представляет угрозу для популяции атлантического лосося. Ситуация настолько обострилась, что министру климата и окружающей среды пришлось вмешаться. Горбуша появляется здесь каждые два года в больших количествах".

В сюжете показаны специальные устройства, которые используются для отделения горбуши от более ценной семги и атлантического лосося. По словам автора, горбуша просто вытесняет семгу и мешает ей нереститься. После нереста, большое количество горбуши умирает, и берега рек завалены гниющими трупами. Именно поэтому эту рыбу здесь называют "зомби". Стоит отметить, что семга также умирает после нереста, но не в таком большом количестве.