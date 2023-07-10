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Экономист объяснил, почему нужно перестать раздавать деньги регионам при дефиците бюджета

1:25
Экономика

Экономист, академик РАН Абел Аганбегян упрекнул финансовые власти том, что они помогают богатеть банкам, но не людям.

Экономист объяснил, почему нужно перестать раздавать деньги регионам при дефиците бюджета
Фото: pxhere. com

Эксперт уверен, что эффективным средством борьбы с дефицитом будет прекращение раздачи денег регионам. Он считает, что такую практику следует заменить кредитованием регионов.

Ранее финансовый аналитик высказался о причинах ослабления рубля.

Дефицит бюджета РФ составил 2,595 трлн. рублей. Доходы страны упали на 816 миллиардов.

Аганбегян убеждён, что российской экономике можно быстро и эффективно помочь. Он считает, что от существующей кредитно-финансовой политики остаются в плюсе только банки.

Экономист объяснил, что затраты на окупаемые проекты надо покрывать не из безвозвратных денег бюджета, а кредитом от госбанка. Обойтись, по его словам, можно беспроцентным кредитом.

"Освободите от налога на прибыль ту часть, откуда черпаются инвестиции в основной капитал. У нас налоговую нагрузку только увеличивают, а надо освободить. Тогда вы покажете более высокую прибыль, а не спрячете её в себестоимости. И эти деньги вы используете на себя", — цитирует слова Аганбегяна newizv. ru.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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