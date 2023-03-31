Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о росте дефицита бюджета в России и об ослаблении рубля.
Экономисты отмечают ослабление рубля по отношению к доллару.
Ранее РБК сообщал, что торговому профициту России "пришёл конец".
"Основной причиной ослабления рубля выступает растущий дефицит бюджета России", — цитирует слова Антонова ФАН.
Он отметил, что дефицит российского бюджета в первой декаде марта составил 3,3 трлн рублей. Это выше прогнозируемого показателя за весь текущий год.
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