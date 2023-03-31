Финансовый аналитик о причинах ослабления рубля: Растущий дефицит бюджета России

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о росте дефицита бюджета в России и об ослаблении рубля.

Экономисты отмечают ослабление рубля по отношению к доллару.

Ранее РБК сообщал, что торговому профициту России "пришёл конец".

"Основной причиной ослабления рубля выступает растущий дефицит бюджета России", — цитирует слова Антонова ФАН.

Он отметил, что дефицит российского бюджета в первой декаде марта составил 3,3 трлн рублей. Это выше прогнозируемого показателя за весь текущий год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мировой финансовый крах: СКОРО. Выстоит ли Россия? Точный прогноз