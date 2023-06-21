Авиаэксперт Гусаров рассказал, что ждать от цен на полёты в экономклассе

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае 2023 года стоимость перелёта в экономклассе увеличилась на 28% по сравнению с тем, что было год назад. Главный редактор портал Avia. ru Роман Гусаров рассказал, чего ждать от стоимости авиаперелётов в ближайшем будущем.

Фото: pulkovoairport.ru

Эксперт напомнил, что цены на авиабилеты не росли почти три года благодаря огромным государственным субсидиям, выделенным авиаперевозчикам в этом году. Также такой положительный момент был и у таких явно отрицательных явлений, как пандемия, благодаря которой спрос на авиаперевозки упал, и антироссийских санкций.

Однако и дальше не расти цены на перелёты просто не могут, учитывая повсеместное дорожание товаров и услуг, а также инфляцию.

"Мы наблюдаем отложную трехлетнюю инфляцию. Это обосновано ростом себестоимости, которая идет опережающими темпами. Ввиду санкций подорожали запчасти, обслуживание и ремонт, цены на керосин", — сказал Гусаров в разговоре с Телеканалом "360".

Эксперт считает, что стоимость перелётов в экономклассе будет продолжать расти в последующие два месяца, потому что сейчас разгар туристического сезона, и граждане РФ намного охотнее отправляются в поездки, чем до этого.

Однако по завершению туристического сезона стоимость перелётов снова начнёт уменьшаться, уверен специалист.

"Будет неудивительно, если цены ещё подрастут. Но потом они снова пойдут вниз, как и в предыдущие годы", — добавил Гусаров.

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