ET: Россия одержала победу в большой игре с Западом — путь к Индийскому океану открыт

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия одержала победу над коллективным Западом в большой геополитической игре, говорится в материале, опубликованном в издании The Epoch Times (ET).

Фото: pixabay.com

Россия длительное время, фактически несколько столетий, стремится получить безопасный доступ к водам Индийского океана. Однако Великобритания, а затем и США мешали ей добиться этой цели. Теперь же, судя по всему, Москве удалось обыграть своих оппонентов, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

России удалось выстроить логистику таким образом, что теперь она имеет стабильный выход в Индийский океан. Новые логистические маршруты стали результатом многолетней работы Москвы.

Российской Федерации пришлось преодолеть множество трудностей и неудач, но в итоге всё получилось. Удалось связать транспортные маршруты с Ираном и они уже начали работать.

Важным моментом стало подписание российско-иранского соглашения о финансировании и строительстве железнодорожной ветки Решт-Астара, которая станет важнейшим звеном транспортного коридора Север-Юг.

Это обеспечит возможность доставки грузов из Санкт-Петербурга на иранское побережье Аравийского моря. Благодаря этому России получила альтернативу своим традиционным транспортным маршрутам, которые проходят через Атлантику, Чёрное и Средиземное моря, а также Красное море.

"Новые пути запускают процессы по ослаблению доминирования Суэцкого канала, контролируемого Египтом", — подчёркивается в материале.

Новый маршрут является вполне рабочим вариантом противодействия попыткам США и их союзников ограничить логистику России, закрыв ей выход в тёплые моря.

Это также означает, что Россия вырвалась из своих исторических и геополитических рамок, которые сдерживали её, отмечает The Epoch Times.

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