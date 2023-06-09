Чехия увеличила объём экспорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" после начала спецоперации до 65 процентов. Как пояснил в беседе с Рravda.ru эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, странам ЕС "разрешили" закупать чёрное золото без имиджевых потерь вопреки санкционной истерии.
Чешское правительство при этом сократило долю закупок американской нефти. Однако по словам эксперта, примечательного тут ничего нет. Морские поставки топлива гораздо дороже, а "трубопроводный" экспорт не включили в список санкций.
"Это не запрещено санкциями со стороны США и Евросоюза. По трубе можно дальше получать. Никакого эмбарго нет, потолка цены нет по отношению к нефтепроводам, поэтому все они абсолютно легально делают, никакие не нарушения", — пояснил Юшков.
Как уточнил эксперт, кроме того, политические "страсти" начинают понемногу стихать, в том числе и вокруг санкционного давления на Россию. Поэтому европейские страны стараются пополнить запасы, не потеряв при этом "имидж".
"Эмоции поулеглись — им разрешили приобретать российское топливо. Американской нефти и так есть, куда уходить. Поэтому на них никто не давит. Вот они и пользуются ситуацией. Плюс они могут приобретать российскую нефть, она идёт со скидкой. Это им экономически выгоднее", — резюмировал эксперт.
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