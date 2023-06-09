Эксперт Юшков объяснил, зачем Запад разрешил Европе покупать нефть у России

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чехия увеличила объём экспорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" после начала спецоперации до 65 процентов. Как пояснил в беседе с Рravda.ru эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, странам ЕС "разрешили" закупать чёрное золото без имиджевых потерь вопреки санкционной истерии.

Фото: eer.ru

Чешское правительство при этом сократило долю закупок американской нефти. Однако по словам эксперта, примечательного тут ничего нет. Морские поставки топлива гораздо дороже, а "трубопроводный" экспорт не включили в список санкций.

"Это не запрещено санкциями со стороны США и Евросоюза. По трубе можно дальше получать. Никакого эмбарго нет, потолка цены нет по отношению к нефтепроводам, поэтому все они абсолютно легально делают, никакие не нарушения", — пояснил Юшков.

Как уточнил эксперт, кроме того, политические "страсти" начинают понемногу стихать, в том числе и вокруг санкционного давления на Россию. Поэтому европейские страны стараются пополнить запасы, не потеряв при этом "имидж".

"Эмоции поулеглись — им разрешили приобретать российское топливо. Американской нефти и так есть, куда уходить. Поэтому на них никто не давит. Вот они и пользуются ситуацией. Плюс они могут приобретать российскую нефть, она идёт со скидкой. Это им экономически выгоднее", — резюмировал эксперт.

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