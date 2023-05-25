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"Металлинвестбанк" расширил список кредитных программ для бизнеса

2:43
Экономика

Банк "Металлинвестбанк", который входит в ТОП-50 по активам и работает на российском рынке более 29 лет, расширил перечень кредитных программ для бизнеса, как залоговых, так и без залога (лимит кредитования без залога устанавливается индивидуально).

"Металлинвестбанк" расширил список кредитных программ для бизнеса
Фото: bankirov.net

Виды кредитов для бизнеса в "Металлинвестбанк"

В первую очередь, это целевые кредиты на развитие бизнеса, в том числе бизнес-ипотека на приобретение коммерческой недвижимости.

Во-вторых, это кредиты на исполнение государственных контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Банк также предлагает гарантии для участников закупок, которые регулируются упомянутыми Федеральными законами.

В-третьих, это кредит для бизнеса с целью покрыть кассовые разрывы или увеличить оборотный капитал.

Для расширения бизнеса банк также предлагает онлайн финансирование на маркетплейсах, без залога, с возможностью докредитования и рефинансирования, а также досрочного погашения без комиссий. В данном случае оформление проходит дистанционно (онлайн подписание).

Также сегодня банк предлагает программы рефинансирования кредитов для бизнеса в других банках с целью снизить кредитную нагрузку, уменьшив ежемесячные платежи или процентную ставку.

Отдельно сотрудники банка отметили услугу бизнес-ломбарда. Воспользовавшись предложением, клиенты могут получить средства на любые цели под залог коммерческой недвижимости без перевода оборотов.

Особенности бизнес-кредитования в "Металлинвестбанк"

Подать заявку на кредит могут, как ИП, так и юридические лица, бизнес которых существует минимум 12 месяцев и находится по месту присутствия подразделений банка. Кредитование осуществляется не только в рублях, но и китайских юанях.

Кроме того, банк предоставляет кредиты для бизнеса по льготной ставке в соответствии с программами государственной поддержки суммой до 500 миллионов рублей (Программа стимулирования кредитования МСП).

Как отмечают представители банка, сроки оперативного рассмотрения кредитных заявок составляют от 5 рабочих дней.

Если бизнес-клиент не нашел подходящей кредитной программы в списке предложенных, специалисты банка помогут подобрать формат кредитования с учетом индивидуальных потребностей и стратегии развития бизнеса.

Получить подробную информацию о кредитах для бизнеса и оставить заявку на получение кредитных средств вы можете на официальном сайте банка.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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