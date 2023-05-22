Кировская область получила еще 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кировская область получила 1,5 млрд рублей в качестве бюджетного кредита на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Фото: kanoner.com

Денежные средства были выделены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Соглашение на дополнительное финансирование было подписано в начале мая между Министерством финансов области и Управлением федерального казначейства.

За эти средства планируется отремонтировать свыше 60 км дорог, что приведет к приросту доли региональных дорог, соответствующих нормативам, на 2,34% и к концу 2023 года превысит 50%.

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