Кировская область получила 1,5 млрд рублей в качестве бюджетного кредита на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Денежные средства были выделены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Соглашение на дополнительное финансирование было подписано в начале мая между Министерством финансов области и Управлением федерального казначейства.
За эти средства планируется отремонтировать свыше 60 км дорог, что приведет к приросту доли региональных дорог, соответствующих нормативам, на 2,34% и к концу 2023 года превысит 50%.
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