Акции компании-производителя ЗРК Patriot рухнули после удара по Киеву ВС РФ, сообщили эксперты. Стоимость ценных бумаг Raytheon Technologies обвалилась на несколько пунктов и продолжает снижаться, передаёт EADaily.
Как подчеркнули аналитики, вероятно, инвесторы посчитали ЗРК неэффективным из-за уничтожения установки Patriot в Киеве.
"Не помогли даже многочисленные публикации со "сбитием" российского "Кинжала". Пытающиеся заработать на оборонном комплексе получили обратный результат", — пишет издание.
Впрочем, за месяц стоимость акций компании оборонной промышленности США и без того упали более, чем на семь пунктов и достигла 96,13 доллара.
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