Акции компании-производителя "неэффективного ЗРК Patriot" рухнули из-за удара по Киеву ВС РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции компании-производителя ЗРК Patriot рухнули после удара по Киеву ВС РФ, сообщили эксперты. Стоимость ценных бумаг Raytheon Technologies обвалилась на несколько пунктов и продолжает снижаться, передаёт EADaily.

Как подчеркнули аналитики, вероятно, инвесторы посчитали ЗРК неэффективным из-за уничтожения установки Patriot в Киеве.

"Не помогли даже многочисленные публикации со "сбитием" российского "Кинжала". Пытающиеся заработать на оборонном комплексе получили обратный результат", — пишет издание.

Впрочем, за месяц стоимость акций компании оборонной промышленности США и без того упали более, чем на семь пунктов и достигла 96,13 доллара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.