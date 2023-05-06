Российская Федерация с годовой инфляцией на уровне 3,5 процента, зафиксированной в марте, занимает 102-ю позицию в мире по повышению цен. Более низкий уровень инфляции в Европе при этом был только ещё в трёх странах — Швейцарии, Испании и Лихтенштейне. Таковы расчёты, опубликованные РИА Новости.
Самую высокую инфляцию в годовом выражении в марте отметили в Ливане и Аргентине: 264 и 104,3 процента. Замыкает тройку лидеров Зимбабве с темпом повышения цен в 87,6 процента.
Характерно, что в десятку лидеров впервые за последние годы попала Республика Пакистан. Её показатель — 35,4 процента.
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