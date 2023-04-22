«Газпром» сократил прокачку газа через Украину до 39,4 млн кубометров

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский концерн "Газпром" урезал объёмы транзита природного газа в Европу через территории Украины. РБК пишет об этом со ссылкой на данные, обнародованные газовым монополистом России.

Через станцию "Суджа" накануне подали 42,6 миллиона кубометров "голубого" топлива. Сегодня планируется направить 39,4 миллиона "кубов". Заявку на прокачку сырья через "Сохрановку" 21-22 апреля Киев отклонил.

Напомним, в начале текущего года "Газпром" сокращал прокачку, а в феврале она постепенно наращивалась. Транзит через "Суджу" 1 февраля достиг отметки 29,4 миллиона, а 15 февраля — 35,3 миллиона кубометров.

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