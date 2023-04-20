"Газпром" заявил, что его запасов газа точно хватит ещё на 100 лет

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Извлекаемых запасов газа у "Газпрома" на конец 2022 года имелось 35 триллионов кубометров. Этого хватит на 100 лет.

В "Газпроме" подсчитали, на какое время хватит так называемых извлекаемых или разведанных запасов газа. На конец 2022 года их объём составлял 35 триллионов кубометров, что при нынешнем уровне использования внутри России и поставках за границу достаточно на 100 лет. Об этом заявил председатель совета директоров газового монополиста Виктор Зубков.

По его словам, "Газпром" является лидером в мире по запасам газа среди всех прочих подобных компаний. При этом за 2022 год прирост разведанных объёмов "Газпрома" составил почти 530 миллиардов кубометров.

Это позволяет газовому гиганту России уже 18 лет подряд обеспечивать прирост запасов газа выше уровня добычи. То есть новые объёмы газа, которые обнаруживают геологи, превышают те, которые "Газпром" поставляет своим потребителям.

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