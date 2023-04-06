Аналитик Беляев предрёк ослабление экономики России и устойчивое падение курса рубля

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с декабря 2022 года, курс рубля последовательно снижается. Об этом сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя в интервью Pravda.Ru рост доллара и евро на Московской бирже.

Он отметил, что падение рубля в апреле 2023 года стало проявляться более отчётливо. По его мнению, это происходит из-за общей неясности и застоя в российской экономике, а также инертности предпринимателей.

"Курс рубля начал устойчивое снижение по отношению к доллару. Застой с каждым месяцем оказывает всё более и более негативное воздействие на него. Раньше действовали запас прочности и инерционные силы, но они, судя по всему, завершились. Если со стороны Правительства не будут приняты меры по стимулированию предпринимательской активности, мы увидим дальнейшее ослабление экономики и, следовательно, ослабление рубля", — сказал Беляев.

Эксперт считает, что бизнесмены нуждаются в дополнительных стимулах для развития компаний на территории РФ. Как пояснил аналитик, движение российской экономики вперёд сковывает жёсткая кредитно-денежная политика Центробанка. В случае повышения ключевой ставки негативные тенденции продолжат нарастать, убеждён специалист.

В четверг, 6 апреля, доллар на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, а евро достиг отметки в 87,5 рубля.

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