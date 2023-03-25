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Скотт Риттер: отчёт МВФ о состоянии дел в России стал неприятным сюрпризом для Запада

2:49
Экономика

Отчёт Международного валютного фонда о состоянии дел в мировой экономике стал для Запада неприятным сюрпризом. Особенно в той части, что касается России, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.

Скотт Риттер: отчёт МВФ о состоянии дел в России стал неприятным сюрпризом для Запада

После того, как коалиция западных стран во главе с США ввела против России беспрецедентные санкции, ожидалось, что это будет сильнейший удар по экономике нашей страны. Например, прогнозировалось падение российского ВВП как минимум на восемь процентов.

В реальности же, всего на два процента. Как полагает эксперт, западные эксперты и политики сильно ошиблись в прогнозах из-за переоценки сил США и Евросоюза, говорится в материале, опубликованном в издании Consortium News (перевод "ПолитРоссия").

По мнению Скотта Риттера, "такого рода просчёты проникли в западное мышление о мировой экономике и соответствующих ролях, которые играют в ней страны G7".

В октябре прошлого года в ежегодном обзоре мировой экономики МВФ отмечалось, что Группа семи продолжает оставаться ведущим экономическим блоком мира. В обновлённой версии обзора позиции государств, входящих в эту группу, выглядели ещё более внушительно.

Американский эксперт отметил, что обзор Международного валютного фонда некоторое время назад проанализировали независимые экономисты. Например, Ричард Диас из Acorn Macro Consulting.

По словам Риттера, Диас обнаружил нечто, что должно шокировать западный блок.

Он провёл сравнительный анализ доли мирового ВВП с соотнёс его с показателями паритета покупательной способности. И оказалось, что Россия вместе со своими партнёрами по БРИКС превзошла страны Группы семи по экономическим показателям.

"На долю БРИКС приходится 31,5 процента мирового ВВП с поправкой на ППС, в то время как на G7 приходится 30,7 процента. Что еще хуже для G7, прогнозируемые тенденции показали, что разрыв между двумя экономическими блоками будет только увеличиваться в будущем", — отметил американский эксперт.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что к БРИКС хотели бы присоединиться 16 стран.

Форматы сотрудничества могут быть различными — полноправное участие в организации либо БРИКС+, в рамках которого могут взаимодействовать партнёры объединения. Среди потенциальных кандидатов на вступление ранее называли Армению, Азербайджан, а также ряд арабских и африканских государств.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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