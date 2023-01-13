Глава МВФ Георгиева: экономика начнёт "разгоняться" в 2024 году

Экономика вступает в фазу "оживления" и её рост начнёт ускоряться к 2024 году, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По её словам, тем не менее, текущий год может стать "тяжёлым" на фоне геополитических факторов.

"Мы думаем, что вступили в фазу оживления. Мы увидим к концу 2023 года, надеюсь, смену тренда на траекторию роста в 2024 году", — пояснила глава МВФ.

Как подчеркнула Георгиева, кроме прочего процесс высокой инфляции ещё не завершён. К примеру, США может ожидать "мягкое" снижение экономики или небольшая рецессия.

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