Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов МОФ РАНХиГС Каринэ Хачатурян рассказала, что может повлиять на рост цен в 2023 году.

Эксперт объяснила, что пандемия коронавируса нарушила налаженные логистические цепочки, из-за чего транспортные расходы производителей увеличились, которые могут из-за своих возросших издержек поднять цены на товары.

Также на рост цен в 2023 году будут влиять геополитика, мировая экономика, инфляция и проблемы охраны окружающей среды и устойчивого развития, из-за которых производителям придётся инвестировать в более экологичные, но и более дорогостоящие материалы и технологии.

"В целом стоит ждать повышения цен на самые востребованные категории. По данным Росстата, в начале года инфляция показывала достаточно высокие темпы роста. В первом и втором месяце темп роста потребительских цен составил 1%. Сильнее всего с января подорожали проезд в общественном транспорте (от 3% до 7,6%), овощи и фрукты (до 36,25%)", — сообщила экономист в беседе с "Вестями Подмосковья".

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