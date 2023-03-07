Экономист Зубец спрогнозировал падение товарооборота России и ЕС в 2023 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Товарооборот России и ЕС в прошлом году достиг максимального значения за восемь лет. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец полагает, что такого рекорда больше не будет.

"Тот рекорд, который был поставлен, — первое и последнее такое достижение, потому что в этом году точно товарооборот с Евросоюзом сократится раза в три против прошлогодних показателей, а может и больше", — сказал эксперт Телеканалу "360".

На показатели прошлого года повлияли экстренные поставки энергоресурсов в Евросоюз с учётом высоких цен на них. Кроме того, компании стремились закупать нефть и газ впрок.

Зубец отметил, что во второй половине 2022 года темп товарооборота снизился. По итогам января-февраля наблюдается падение экспорта в Европу "условно на две трети".

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